卓球のWTTコンテンダーアルマトイ・女子シングルスで世界ランキング12位の橋本帆乃香（27）が優勝した。中国のネット上では感嘆の声が広がっている。

7日の決勝で同43位の中国の覃予萱（チン・ユーシュエン）と対戦した橋本は、ゲームカウント4-0（11-4/11-5/11-7/11-6）のストレートで勝利し、優勝を果たした。

橋本は先月のWTTチャンピオンズ横浜で同1位の孫穎莎（スン・インシャー）に敗れるまで対外国選手41連勝と無類の強さを見せていた。前回大会のヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）では準々決勝で同2位の王曼碰（ワン・マンユー）に敗れたが、3回戦では同5位の王芸迪（ワン・イーディー）に再び勝利するなど、中国の実力選手にも勝利を重ねている。

今大会でも1回戦で同44位の縦歌曼（ゾン・ガーマン）、準々決勝で同95位の徐奕（シュー・イー）、準決勝で同20位の何卓佳（ハー・ジュオジア）、そして決勝で覃と、4人の中国選手を下した。

中国のネットユーザーからは「これはひどい」「惨敗。1ゲームも取れないなんて」「順当な結果でしょ。橋本に勝てると思ってた人いるの？」「当然の結果。ただ、1ゲームも奪えないというのはちょっと」「ここまでやられるのはな。（覃は）どのゲームも8点以上取れないなんて」といった声が上がった。

また、「橋本は強すぎる」「橋本は女子ダブルスに続く2冠か」「橋本は本当にすごいカットマン。攻撃良し、守備良し」「橋本帆乃香は名実ともに優勝にふさわしい（拍手）」「橋本は今大会でまた多くの中国選手に勝利したな」「（中国の）アナウンサーは最後のゲームの残り半分はずっと黙ってたな」「試合を通じて口数少なかったよ」「橋本って、もういくつもの大会で優勝している気がするんだが」「疑問なんだけど、橋本ってこれまでの10年間何してたの？」といった声も。

このほか、「今のところ橋本に勝てるのは莎莎（孫穎莎）と曼碰しかいない」「だから莎莎と曼碰は欠けてはならない」など、橋本に勝利しているトップ2選手の実力を改めて評価する声も寄せられている。（翻訳・編集/北田）