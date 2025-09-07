¡ÚÊ©G2¥Õ¥©¥ï¾Þ¡Û¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥àV¡¡³®ÀûÌç¾Þ¤ØÃÆ¤ß¡¡¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡Ö¤¤¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡³®ÀûÌç¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹G2¥Õ¥©¥ï¾Þ¤¬7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±ÆüÌë¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡¢9Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡áºä¸ý¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬Ä¾Àþ¤ÇÇÏ·²¤ò³ä¤Ã¤Æº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡¤Ï1999Ç¯¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¡¢12¡õ13Ç¯¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡¢21Ç¯¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¤ËÂ³¤¯4Æ¬ÌÜ¡£ÆüËÜ¶¥ÇÏ³¦¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ë³®ÀûÌç¾ÞÀ©ÇÆ¤ØÌ´¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯ÇÏ¤Ò¤ÈÂ©¤Î¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤ÏÆ»Ãæ¡¢6ÈÖ¼ê¤Î¥¤¥ó¤òÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤ÇÇÏ·²¤ÎÃæ±û¤Ë¿ÊÏ©¤ò¤È¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µG1ÇÏ¥½¥¸¡¼¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤òÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ïº£Ç¯2·î¥ì¥Ã¥É¡¼¥·¡¼¥¿¡¼¥Õ¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤ËÂ³¤¯³¤³°½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡£µ³¾è¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÍè¤¿ÇÏ¤Ë»ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´ÉÍý¤¹¤ëºä¸ýÃÒ¹¯»Õ¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤â¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¡ÊÄ¾Àþ¤Ï¡Ë³ÑÅÙÅª¤Ë¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÀ¨¤¯ÎÏ¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°È¾å¤Î¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤È¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡ËÆÃ¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤Éà¤¤¤¤ÇÏá¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÇÏ¾ì¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç½ÐÁö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤È¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¾å¼ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°¾¥Àï¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤ËËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥ï¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ï99Ç¯¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¡¢12¡õ13Ç¯Ï¢ÇÆ¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤¬Â³¤¯³®ÀûÌç¾Þ¤Ç2Ãå¡£21Ç¯¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¤Ï14Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡