¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤£Ã¡Û£´ÆüÌÜ¡Ê£¸Æü¡Ë¿ä¾©¥ì¡¼¥¹¡¡£¹£ÒÃæÂ¼Æü¸þ¤ËÃå½ç°Ê¾å¤Îµ¤ÇÛ
¡Ò£µ£Ò¡¦ÂçÃÓÍ¤Íè¡ÓÁêËÀ¤Î£¶£¶¹æµ¡¤Ï¡Ö½ÐÂ¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥¾¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë£³ÏÈ¤È£µÏÈ¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¹Ô¤±¤ëÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ç³ÊÅÀ¡£¤³¤³¤Ï³ý¸¶Íªµª¡¢ËÅÄ·ò»ÎÏº¤È¹¶¤á¼ê¤¬Â¿¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£Å¸³«ÆÍ¤¤¤Æ¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤Ë´üÂÔ¡££µ¡½£³¡¦£´¡½Á´¡£
¡Ò£·£Ò¡¦ÅÏÊÕÍºÏ¯¡Ó»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡ÖÂ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÉ÷¤Ç¤â¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÉÍÌîÃ«¤µ¤ó¤òÈ´¤±¤¿¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¡Ö½Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Àè¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¥ê¥ó¥°Æþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ê¤ÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ç¤µ¤é¤ËÄì¾å¤²¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££µ¹æÄú¡¢ÈôÅÄ¹¾¸Ê¤Î¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Ë¾è¤¸¤Æ¾å°Ì¤Ø¡££¶¡á£µ¡½Á´¡£
¡Ò£¹£Ò¡¦ÃæÂ¼Æü¸þ¡Ó£±Ãå¤Ê¤·¤È¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¤¬¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¿¤Ó·Ï¡£ÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ë¡£Èá´Ñ¤¹¤ëÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½®Â¼«ÂÎ¤ÏÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤È¼«Ê¬¤Î¥¿¡¼¥ó¤ÎÌäÂê¡£¼«Ê¬¤Î¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¿ÏÂÅç¤ÎÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡££´ÆüÌÜ¤«¤é¼è¤êÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¾å°ÌÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ïµ¡ÎÏ¾®º¹¡£Å¸³«¤¢¤ì¤Ð¡¢º¹¤·ÀÚ¤ëÂ¤Ï¤¢¤ë¡££µ¡½£±¡½Á´¡£