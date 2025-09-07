【GUのパンツ】が楽ちんオシャレ！ 大人が真似したい「きれいめカジュアルコーデ」

大人女性のデイリーコーデで取り入れるパンツは、上品さを備えつつ気軽に穿ける楽ちんさも重視したいポイント。とはいえ、ラフになりすぎないか心配な人もいるのでは？ そこで今回は【GU（ジーユー）】のリブパンツやスウェットパンツを使った、スタッフさんの「きれカジコーデ」をご紹介。真似したくなること間違いなしかも。

美脚見えも狙えるリラックスパンツコーデ

【GU】「リブプルオンパンツ」\1,990（税込）

リブ素材を使用した、柔らかそうなフレアシルエットパンツ。ウエストは総ゴム仕様で、快適な穿き心地が叶いそう。リブの縦ラインが脚をすらっと長く見せてくれるかも。とろみのあるシャツを合わせれば、クリーンな印象をキープしつつ楽ちんに過ごせそう。

スウェット素材でこなれ感あるコーデ

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

カジュアルなスウェット素材ながらも、バギーシルエットでこなれ感を醸し出せそうな一本。「膨らみと弾力があり美しいシルエットを演出」（公式サイトより）とのことで、ゆったりとしたサイズ感ながらルーズになりすぎず、きれいめな印象をキープできる予感。こちらもウエストゴム仕様で、ストレスフリーに穿けそうです。パンツだけでなくインナーやバッグにもブラウンを取り入れれば、秋先取りのきれカジコーデに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M