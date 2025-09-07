【3COINS】さすがッ！ 洗濯時のプチストレス解消◎「優秀アイテム」

毎日の洗濯がラクになると、気分までちょっと明るくなるかも。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、思わず“こんなの欲しかった！”とつぶやきたくなりそうな「優秀アイテム」を紹介します。

気になる型崩れを防止！ 手放せなくなる便利アイテム

ニットやセーターなどが平置きで干せる「楕円型衣類干しネット」。ネットのサイズは約縦53 × 幅72 × 奥行き49.5cmなので、ぬいぐるみや枕を干すこともできそうな優れもの！ バンド付きなので、風が吹いても安心かも。値段は\660（税込）。

ランドリーまわりがスッキリ！ 大活躍しそうな二刀流アイテム

「スクエアダブルファスナーランドリーネット」は、洗濯ネットと洗濯かごとして使えるアイディア品。チャックカバー付きなので他の洗濯物に引っかかることがなく、ダブルファスナーなのでネットが裏返しでも使用可能。使いやすい約縦50 × 横35cmサイズで\330（税込）とリーズナブル！

どちらも使わない時はコンパクトになるのもGOOD！ 気になったらぜひ【3COINS】をチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：relaco