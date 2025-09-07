モデル田久保夏鈴、第1子男児出産発表「愛おしすぎて胸が張り裂けそう」子どもとの写真も公開
【モデルプレス＝2025/09/07】モデルの田久保夏鈴（28）が9月7日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。
【写真】美女モデル、子どもとの出産後ショット
「ご報告です。先日、第一子を出産しました！元気で大きな男の子です」と第1子男児の誕生を報告した田久保。「無事に退院し、おうちでの新しい日々もスタートしています。毎日毎日可愛すぎて、愛おしすぎて、胸が張り裂けそうです（笑）」と近況をつづった。
そして「これから息子にとって、明るくて楽しい、笑顔あふれる家庭を築いていけるよう家族で力を合わせて歩んでいきたいと思います」と意気込みを明かし、「そして、温かいコメントやメッセージにもたくさん力をいただきました。本当にありがとうございます」と感謝。投稿では、出産後の親子ショットや、家族3人で撮影した写真も披露した。
田久保は2023年8月に17歳の頃から交際していた翔さんとの結婚を発表。2025年5月には第1子妊娠を公表していた。（modelpress編集部）
◆田久保夏鈴、第1子出産を報告
