阪神がリーグ優勝

7日に甲子園で行われたプロ野球・阪神―広島戦で、阪神が2-0で勝利。2年ぶり7度目のリーグ優勝を成し遂げた。大阪府知事の吉村洋文氏は、前日夜に「道頓堀川には飛び込まないで下さい」と注意喚起。さらに、街中で見かけたある人形に「おかしいやん」と思わずツッコミを入れていた。

吉村知事は6日、自身のXで「【お願い】阪神勝利。マジック1。もし、明日、阪神タイガースが優勝しても、道頓堀川には飛び込まないで下さい。危険です」と呼びかけた。

「前回の優勝時、横山市長は安全の為に道頓堀川の水位を上げたようですが、今回は逆に水位を下げるかもしれません。知らんけど。いずれにせよ、道頓堀川には飛び込まないで」と注意喚起していたが、優勝が決まった7日には思わぬ発見をしていた。

「串かつだるま（道頓堀店）の人形、なんで救命胴衣を着てるん？ おかしいやん」。Xの投稿に添付されていたのは、店頭に立った人形。なぜか救命胴衣が装着されており、大阪らしいユーモアが炸裂していた。

1985年のリーグ優勝時、道頓堀川にカーネル・サンダース像が投げ込まれたのは有名な話。吉村知事は「＊もし、今日、阪神タイガースが優勝しても、昔のカーネルサンダースみたいに道頓堀川に人形を投げないで下さい」と願っていた。



（THE ANSWER編集部）