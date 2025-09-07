大の阪神ファンで知られる元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサーが７日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系ニュースエンターテインメント番組「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）」（日曜・午後８時５６分）の生放送でプロ野球・阪神のセ・リーグ優勝のニュースを伝えた。

番組冒頭では石破茂首相の自民党総裁辞任表明ニュースに時間を割いた。午後８時５６分の番組開始時点ではまだ８回裏の阪神の攻撃。石破首相関連ニュースの間に甲子園では歓喜の瞬間を迎えたが、有働アナはニュースキャスターに徹し、政治ジャーナリストの田崎史郎氏との問答を繰り返した。その後、その他のニュースを伝え、優勝から約４０分後のスポーツコーナーで浅尾美和キャスターが阪神の史上最速優勝のニュースを伝えた。

有働アナにマイクが回ってきたのは午後９時５４分。「きょうは試合を見られなかったから後でしっかりゆっくり見ますよ。２年前の優勝と違って本当に安心して勝つだろうなという感じだったんですよ。どっちかなじゃなくて。安定したリリーフ陣もそうなんですけど、いつも打線がどこかが穴があくと言われてたんですけど、今年はすごかったでしょ。ただ怖いのは、クライマックスシリーズまでしっかり保っていけるかというところ。でも球児監督なら大丈夫」などと熱く語り、満を持しての有働タイムとなった。