【ラグビー】サクラフィフティーン、Ｗ杯最終戦で意地の１勝！　スペインに２９―２１の逆転勝ち

◇ラグビー 女子Ｗ杯イングランド大会 １次リーグＣ組 日本 ２９―２１ スペイン（７日、ハンティントン）

１次リーグ最終戦に臨んだ世界ランク１２位の日本代表は、同１３位のスペイン代表に２９―２１で勝利。初戦のアイルランド戦から２連敗としていたが、最後に勝って笑顔で大会を締めた。

先制は日本。前半６分、左サイド敵トライエリア前のスクラムから左に展開し、ボールを受けたＦＢ西村蒼空（パールズ）がトライ。同１１分にトライを奪われ５―７と逆転され攻めあぐねる時間が続き、前半終了間際には連続トライを許す。５―１４のビハインドで折り返した。

後半は日本がペースを握る。５分、敵陣深くで連続攻撃し、２２メートルライン付近でボールを持った主将のフランカー長田いろは（アルカス熊谷）が一気にトライエリアへ。２点差に迫った同１７分には、トライライン際の攻防を制してプロップ北野和子（パールズ）がトライ。逆転に成功し、２２分にはＷＴＢ今釘小町（アルカス熊谷）が追加点。２２―１４と形勢逆転した。

敵陣での時間が続く日本は２９分、２０次攻撃からＮＯ８ンドカ・ジェニファ（北海道バーバリアンズ）のトライ、キックも決まり２９―１４と突き放す。後半３８分にスペインがトライを挙げて８点差に迫るが、日本が逃げ切って勝利。スペインとは７月に国内で２連勝しており、大舞台でも白星。逆転でのＷ杯１勝を挙げた。