プロ野球・阪神の２年ぶりとなるリーグ優勝が７日、決まった。芸能界の虎党たちも歓喜。次々と祝福のコメントを発表した。

渡辺謙（俳優）

「球団創立９０周年の年、素晴らしい成績でリーグ優勝を遂げたこと おめでとうございました。

シーズンを通して藤川イズムに溢れた采配とスタッフの尽力 そして何より岡田前監督の時に蕾から咲いた選手たちが満開に咲き誇った一年だった。

どうやったらこのゲームを勝ち切れるのか、守り切れるのかを体感として躍動し、そしてチーム全体の意思として連動していた。

後半戦はさらに新しい戦力の発掘も試しながら、勝利していくという他球団に羨ましがられる戦い方をしていた。時には叱咤し、自立を促し、戦力の厚みを増していく。

個人成績も格段に伸ばし、失策も減った。まさに死角なき優勝だった。

この後に続く頂上への道のりが、どんなゲームになっていくのか楽しみでしょうがない。」

◇ ◇

ＲＩＮＤＢＥＲＧ・渡瀬マキ（歌手）

「藤川球児監督になってからの快進撃！！すごい！！！強い！！！開幕戦でお会いした時、藤川監督の胴上げ楽しみにしてます！とお伝えしましたが、こんなにすぐに実現となるとは流石です！次は日本一ですね！おめでとう御座います！」

さや香・新山（芸人）

「優勝おめでとうございます！！交流戦明け、１１連勝した時から確信してました！史上最速ということは史上最強！ここからが本番だと思いますので、最後まで楽しみます！！！阪神ファンに生まれてよかった！！」

ＮＭＢ４８・川上千尋（アイドル）

「阪神タイガース２年ぶりの優勝おめでとうございます！ファンになってから２度目の優勝をこんなに早く見られて本当に幸せです。これまでの選手、監督、コーチの皆さんの躍動された姿に感謝しています！この先ＣＳそして日本シリーズへ突き進む姿をこれからも全力で応援します！」

ロッチ・中岡創一（芸人）

「今年は怪我をして家でずっと野球観戦して強い阪神が勇気づけてくれてたので喜びも一塩です。間違いなく最速で最強の阪神タイガースです。毎年優勝してほしいです。この度は優勝おめでとうございます。」

月亭八方（落語家）

「優勝は采配上手最速虎」完璧の投手陣、大胆若手の抜擢に、不動の最強５連ジャー、２０２５阪神ありがとう」

小籔千豊（芸人）

「阪神優勝おめでとうございます 最速で優勝 歴史に刻まれた瞬間を目にできてよかったです ありがとうございます 日本一にもなってほしいです よろしくお願いします」

中江有里（女優）

「ダントツに強かった。だけど楽に勝ってきたわけじゃない。１試合１試合、違う困難にぶつかり、敗北し、勝利を手にしてきた。投打噛み合う強さ、藤川監督の采配、いつもいつも全員野球。犠牲フライの２点とは阪神らしい勝ち方 ２年ぶりの優勝！おめでとう」（Ｘから）