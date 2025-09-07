DeNA¡¦Æ£Ï²¡¡¸ÅÁãºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÍèÇ¯°Ê¹ß¤¤¤¤¾¡Éé¤ò¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA3¡½2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬¡¢22Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¸ÅÁã¡¦ºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï6²ó2/3¤ò4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£¼«¿È¤ËÇòÀ±¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡¢ºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¡Êºå¿À¤Ï¡Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥àº¹¤ò¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ê¥ê¡¼¥°Æâ¤ÇÎÏÎÌ¤¬¡ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°¦Ãå¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖDeNA¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÅÝ¤·¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ£Ï²¡£
¡¡¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ÇÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¤¤¤¤¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£