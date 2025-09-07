阪神ファンの著名人が7日、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めたプロ野球・阪神タイガースを祝福した。

▼月亭八方 優勝は采配上手最速虎。完璧の投手陣、大胆若手の抜擢に、不動の最強5連ジャー、2025阪神ありがとう。

▼桂吉弥 支配下の70人の選手たちが切磋琢磨。野球小僧に戻ったようにグラウンドを駆け回る。そんな“球児たち”を率いた藤川監督。強すぎてオモロないなんて言うてゴメン。優勝おめでとう。2025年安心タイガース！

▼桂文枝 オヨヨ！なんとぶっちぎりのリーグ優勝おめでとうございます！今年の阪神は打者も好調だったのは言わずもがな、やはり元ピッチャー藤川監督の見事なピッチャーの采配が素晴らしかったです。みなさん頑張りましたが、僕は1番褒めてあげてほしいのは及川雅貴投手です。両リーグ1位の登板で、特に今年はピンチでも慌てず独特のフォームで投げ込んでお見事でした。誰よりもオヨヨ及川雅樹投手を褒めてあげたいです。あとは日本一になってそして、いつの日かメジャーのマウンドにオヨヨ！！夢をありがとうございました。

▼代走みつくに（松竹芸能） 阪神タイガース、リーグ優勝！おめでとうございます。今年はまさに真のサトテル元年。打撃開眼を目の当たりにでき、幸せでした。そんな、今年の優勝への軌跡は甲子園歴史館で。歴史館スタッフみつくにからのお知らせでした。