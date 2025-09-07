「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖとなった。

藤川球児監督が就任１年目で、歴史的Ｖへ導いた。ナインの手で５度宙に舞うと、場内からは球児コールも巻き起こった。他球団を寄せつけず、一気に頂点へ駆け上がった。

阪神以外の５球団が現状で借金を抱えるという衝撃の優勝劇。藤川監督の優勝インタビューにも矜持が滲んだ。「この１４３試合はペナントレース。ペナントを取る、その１チームだけがチャンピオンですから。我々がリーグチャンピオンです」とキッパリと言い切り。その後、笑顔でペナントを手にした。

今後、クライマックスシリーズに入れば、２、３位のチームによる下剋上も考えられるが、「クライマックスシリーズというのは私たちにとっては別のステージになります。リーグチャンピオンというのは絶対に消えないので、その誇りを胸に、また別のゲームをみんなで戦っていきます」と、胸を張って言い切った。