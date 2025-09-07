「ローズＳ・Ｇ２」（１４日、阪神）

３着までに優先出走権が与えられる秋華賞（１０月１９日・京都）トライアル。ステップ別ではオークス組が６勝、２着２回、３着３回と断然。春の既成勢力が中心となる。

オークス馬カムニャックが、ひと夏を越して充電完了。秋初戦を迎える。夏場は放牧でリフレッシュ。進化を遂げて帰ってきた。１週前追い切りは、栗東ＣＷで６Ｆ７８秒８−３５秒８−１１秒０の好時計をマーク。中間の調整過程はすこぶる順調だ。目標は秋華賞での２冠奪取だが、まずは前哨戦でその実力を見せつける。

オークス馬に春の借りを返すべく千田勢２騎がスタンバイ。オークス３着のタガノアビーは、ひと足早く始動。前走の長久手特別は２着に敗れたが、メンバー最速の上がりで勝ち馬に迫り、脚力の高さを示した。使った強みを生かして打倒カムニャックを狙う。

同じく千田厩舎のオークス４着馬パラディレーヌはここが復帰戦。気配もひと追いごとに良化しており、力を出せる仕上がりだ。成長力を示して樫のリベンジへ出る。

未勝利戦から破竹の３連勝でトライアルに挑むミッキージュエリー。母は１８年の秋華賞２着馬で、重賞２勝のミッキーチャームだ。ＮＨＫマイルＣ３着以来の始動戦となるチェルビアットは良績がない芝１８００メートル戦だけに、距離克服が鍵となる。