「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）

始動戦を迎える皐月賞馬ミュージアムマイルが中心だ。ダービーは距離が長く６着に敗れたが、２２００メートルなら守備範囲。１週前の栗東ＣＷでは、新コンビの戸崎圭を背に６Ｆ８３秒４−３７秒１−１１秒４をマークし、好仕上がりを印象づけた。次戦で天皇賞・秋（１１月２日・東京）に向かうプランを描いており、Ｇ１に向けて弾みをつけたい一戦となる。

レッドバンデはダービー出走はかなわなかったものの、６月の自己条件を楽勝して菊花賞へ望みをつないだ。大竹師は「青葉賞（４着）であれだけ走れているし、上位を争った馬もその後に結果を出している。それを考えても、ここでいい競馬をしなければ」と意気込む。

目下３連勝中の上がり馬サクラファレルも勢いがある。堀師は「在厩続戦が続いているなかで、今回もいい状態で臨めると思います」と好調キープを伝えた。僚馬のファイアンクランツについては「先々はやれる馬ですが、まだ成長段階なので今回も相手次第になると思います」と指揮官。青葉賞２着、ダービー９着の実績を残しているだけに軽視はできない。

他にはデビューから５戦２勝、２着３回という安定感が光るピックデムッシュ、すみれＳ覇者ジーティーアダマンなども有力候補に挙がる。