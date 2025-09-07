「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖとなった。

藤川球児監督が就任１年目で、歴史的Ｖへ導いた。ナインの手で５度宙に舞うと、場内からは球児コールも巻き起こった。他球団を寄せつけず、一気に頂点へ駆け上がった。

藤川監督は優勝インタビューで、感無量の表情を浮かべ「選手たちが強いわ」と第一声。笑みを浮かべ「ファンの皆様の応援があってここまできました。最高の気持ちです」と感謝した。

シーズンを振り返り「本当に心強い選手たちです」と頼もしげ。チームの手応えについては「交流戦の連敗（７）が止まる、少し前ですかね。負けることが平気になったんですよね。これだけの大声援、叱咤激励が自分の力に代わる。タイガースに育てていただいた。叱咤激励、ドンとこいと、自分が強くなりました」とうなずいた。

昨秋キャンプから「凡事徹底」をテーマに、隙のないチームを作り上げた。昨年目立った失策数は大幅に減少。村上、才木の先発２枚看板が抜群の安定感を誇り、リリーフ陣も石井が無失点記録の日本記録を樹立。守護神岩崎もしっかり３０セーブをマークした。

攻撃陣も覚醒した４番佐藤輝を中心に、１番近本、２番中野、３番森下、５番大山を固定。故障者が続出した他球団とは対象的に、主力の離脱者を出さないマネジメント力も光った。

次なる目標は２年ぶり日本一。１０月１５日からＣＳファイナルステージ、その先の日本シリーズを見据えた戦いが始まる。

大歓声を受け、「我々がリーグチャンピオンです。この後のファイナルステージ、クライマックスは別のステージになります。リーグチャンピオンは絶対に消えない。この誇りを胸に、また別のゲームを戦っていきます」と意気込んだ。