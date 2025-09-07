嵐の松本潤（42）主演のTBS系ドラマ、日曜劇場「19番目のカルテ」最終回が7日、放送され、大麻を所持したとして麻薬取締法違反（共同所持）の疑いで逮捕された俳優清水尋也容疑者（26）の出演シーンがカットされた。ラストのクレジットにも名前は掲載されなかった。

清水容疑者は内科医の鹿山慶太役で出演していたが、3日に逮捕されたことを受け、最終回の出演シーンがカットされることが同局から発表されていた。

冒頭は、松本演じる総合診療医・徳重晃と、師匠を演じる田中泯とのシーンからスタート。編集などについての特別な告知などはなかった。

X（旧ツイッター）では「ほんとに頑張って編集したことがよくわかる」「19番目のカルテ最終回観てるが編集の方々の完璧な編集。全然違和感無しや」「びっくりするぐらい自然」など、編集の後を感じさせないと称賛する声が目立った。また「最後で作品に傷がついたけど、とても良い作品。正直、作品には罪はないのだから編集せずにそのまま出してしまえばいいのにと思う。再編集されているはずだから、そのまま放送していたらどれだけ素晴らしい作品になったことか。それが悔やまれる」などのコメントもあった。

最終回は、予定より55分遅れの午後9時55分に放送開始となった。バレーボール世界選手権の女子3位決定戦、日本ーブラジル戦の中継延長によるもので、午後7時からの前番組「バナナマンのせっかくグルメ」も55分遅れの午後7時55分スタートとなっていた。

松本は、6日に同局系報道番組に出演した際、最終回の編集について「出演シーンはすべてカットして、つなぎなおして、編集を全部し直して、何とかストーリーがつじつまが合うように再編集して放送する、という形を、ようやく、うまくつながって放送できそうな状況に、今なっています」と報告していた。

ストーリーは、松本演じる総合診療医・徳重晃が、病気だけでなく、人を診る19番目の新領域「総合診療科」で奮闘する様子を描く内容。共演は小芝風花、新田真剣佑、ファーストサマーウイカ、生瀬勝久、木村佳乃、田中泯ら。