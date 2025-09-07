異種目の五輪メダリストが、“推し活”ショットを披露した。

バドミントン女子ダブルスで昨夏のパリ五輪銅メダルの「シダマツ」ペアの志田千陽が７日までに自身のＳＮＳを更新。卓球で五輪２大会で女子団体銀メダルの平野美宇と、乃木坂４６のライブに参戦していたことを報告した。

志田はインスタグラムを更新し、「今年も、大好きな乃木坂４６さんのライブに行かせていただきました！そして卓球競技の平野美宇ちゃんと、念願のライブ参戦してきました 神宮球場で行われるライブが１０回目という、素晴らしい瞬間に立ち会えたこと嬉しく思います… そしてライブ終わりのお忙しいところ、ご挨拶させていただき、写真も撮っていただきました。本当にメンバーのみなさん綺麗で、素敵で、優しさに溢れていてスタッフさんまでも優しくて、、素敵すぎるグループに出会えて幸せです たくさんパワーをいただいたので私もまた頑張ります！」とつづった。そして平野、メンバーと撮影した集合写真をアップした。

続く投稿では、「話したいことはたくさんあるんですけどね とってもとっても楽しい１日でした」と記し、３期生の久保史緒里、５期生の菅原咲月のタオルを手にしたショットを披露した。

一連の投稿にファンからは「とてもかわいい あなたが幸せそうに笑っているのを見られて嬉しいです」「志田さんも乃木坂に入れるくらい可愛いと思います」「顔面偏差値えぐい」「ダブルセンターの２人がカワイイ」「流石スポーツ界の乃木ヲタ、志田千陽さん」などの声が寄せられている。