´í¸±µåÂà¾ì¤Îºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤âÆ¹¾å¤²¤Ë»²²Ã¡¡Ä¾Á°¤Ë¹Åç¥Ù¥ó¥Á¤ØË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Õºá¤â
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£²¡½£°¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡´í¸±µå¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤â´¿´î¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ¹¾å¤²¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ö¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹Åç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÀÐ¸¶¤¬¿È¿¶¤ê¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÍÌÚ¤Ï4²ó¤Þ¤Ç3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5²óÀèÆ¬¤ÎÀÐ¸¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¤¸¤¿149¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬È´¤±¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÄ¾·â¡£´í¸±µå¤ÇÂà¾ì¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¤Ï¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÐ¸¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£