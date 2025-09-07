阪神タイガース優勝 虎党タレントが続々コメント 月亭八方・ココリコ遠藤・NMB48川上千尋ら【全文】
プロ野球・阪神タイガースが7日、2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を果たした。虎党のタレントたちが続々と喜び、祝福コメントを寄せた。
【画像】ミャクミャクがトラ柄＆阪神ユニ姿
■NMB48・川上千尋
阪神タイガース2年ぶりの優勝おめでとうございます！
ファンになってから2度目の優勝をこんなに早く見られて本当に幸せです。これまでの選手、監督、コーチの皆さんの躍動された姿に感謝しています！この先CSそして日本シリーズへ突き進む姿をこれからも全力で応援します！
■NMB48・平山真衣
阪神タイガースリーグ優勝おめでとうございます！
2年振りにあの感動をもう一度体験出来て、本当に光栄です！人生で1番の感動をありがとうございます！
苦しい時期があってもずっと信じてこられたのは、阪神タイガースが大好きだからです！日本一も応援しています！
■NMB48・坂下真心
阪神タイガース2年ぶりのリーグ優勝おめでとうございます！
18年振りの歓喜から2年越しで、こんなにも早くまた喜べる日が来たこと、とても嬉しく思います。
90周年という節目の年に優勝という感動を、鼓動高鳴る1年を、ありがとうございます！日本一へ向けての虎道も全力で応援します！！
■さや香・新山
優勝おめでとうございます!!
交流戦明け、11連勝した時から確信してました！史上最速ということは史上最強！ここからが本番だと思いますので、最後まで楽しみます!!! 阪神ファンに生まれてよかった!!
■月亭八方
優勝は采配上手最速虎」完璧の投手陣、大胆若手の抜擢に、不動の最強５連ジャー、2025阪神ありがとう
■ココリコ・遠藤章造
2年ぶりのアレ奪還おめでとうございます！投打とも見事なまでの生え抜きメンバーで勝ち抜きました！選手はもちろん、藤川監督、首脳陣の皆様、裏方様、そしてこの理想のチームを作り上げてくれた歴代監督の金本さん、矢野さん、岡田さん、この間スカウティングに尽力頂いたスカウト陣の皆様！本当にありがとうございます！来年からは球団初の連覇はもちろん3、4、5連覇と行きましょう！
■小籔千豊
阪神優勝おめでとうございます
最速で優勝
歴史に刻まれた瞬間を目にできてよかったです
ありがとうございます
日本一にもなってほしいです
よろしくお願いします
【画像】ミャクミャクがトラ柄＆阪神ユニ姿
■NMB48・川上千尋
阪神タイガース2年ぶりの優勝おめでとうございます！
ファンになってから2度目の優勝をこんなに早く見られて本当に幸せです。これまでの選手、監督、コーチの皆さんの躍動された姿に感謝しています！この先CSそして日本シリーズへ突き進む姿をこれからも全力で応援します！
阪神タイガースリーグ優勝おめでとうございます！
2年振りにあの感動をもう一度体験出来て、本当に光栄です！人生で1番の感動をありがとうございます！
苦しい時期があってもずっと信じてこられたのは、阪神タイガースが大好きだからです！日本一も応援しています！
■NMB48・坂下真心
阪神タイガース2年ぶりのリーグ優勝おめでとうございます！
18年振りの歓喜から2年越しで、こんなにも早くまた喜べる日が来たこと、とても嬉しく思います。
90周年という節目の年に優勝という感動を、鼓動高鳴る1年を、ありがとうございます！日本一へ向けての虎道も全力で応援します！！
■さや香・新山
優勝おめでとうございます!!
交流戦明け、11連勝した時から確信してました！史上最速ということは史上最強！ここからが本番だと思いますので、最後まで楽しみます!!! 阪神ファンに生まれてよかった!!
■月亭八方
優勝は采配上手最速虎」完璧の投手陣、大胆若手の抜擢に、不動の最強５連ジャー、2025阪神ありがとう
■ココリコ・遠藤章造
2年ぶりのアレ奪還おめでとうございます！投打とも見事なまでの生え抜きメンバーで勝ち抜きました！選手はもちろん、藤川監督、首脳陣の皆様、裏方様、そしてこの理想のチームを作り上げてくれた歴代監督の金本さん、矢野さん、岡田さん、この間スカウティングに尽力頂いたスカウト陣の皆様！本当にありがとうございます！来年からは球団初の連覇はもちろん3、4、5連覇と行きましょう！
■小籔千豊
阪神優勝おめでとうございます
最速で優勝
歴史に刻まれた瞬間を目にできてよかったです
ありがとうございます
日本一にもなってほしいです
よろしくお願いします