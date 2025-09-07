フィンランド発「カフェ アアルト」東京初出店 本場の世界観と食・デザインを堪能できる空間に
【女子旅プレス＝2025/09/07】フィンランド・ヘルシンキで人々から愛されている「カフェ アアルト」が東京初出店。新丸ビル4FのSpiral Garden店内にオープンした。
「カフェ アアルト」は、1969年にヘルシンキにて誕生以来、世界中の来訪者が絶えない人気店。
「カフェ アアルト 新丸ビル」では、フィンランドを代表する建築家アルヴァ・アアルトがデザインした「カフェ アアルト」オリジナルの黒レザーと真鍮フレームの椅子、大理石や木のテーブル、artekのペンダントランプ「GOLDEN BELL」などを用い、ヘルシンキ本店の世界観を再現。シンプルながら自然の豊かさを感じられる素材、暮らしに彩りを与えるデザインなど、インスピレーションに満ちた空間で、伝統的なフィンランドのメニューを味わえる。
メニューは、フィンランドスタイルのシナモンロールやブルーベリータルト、ノルディックサーモンのコールドサンド、サーモンスープ、昼時にはランチセットも用意。
フィンランドを代表するテーブルウェアブランドiittala社のアイノ・アアルトが手がけたタンブラーや、カイ・フランクによるタイムレスなデザインが特徴の「Teema」シリーズの食器を用い、店内には常時アーティストの作品も展示される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル 4F Spiral Garden店内
営業時間：11:00〜21:00（日・祝11:00〜20:00）
※施設の休館日に準ずる
