コーデがワンポイントで締まる♡ オールブラックの「おリボンアクセ」3選

洋服からオトナなムードを取り入れるのは難易度高め……。ってコは、小物を使ってみるのはいかが？そこで今回は、中川紅葉とともに、コーデがワンポイントで締まる「ブラックリボンアクセ」をご紹介します。取り入れるだけでガーリーな印象をつくれるアクセは、女のコの強い味方♡

ヘアアクセはブラックに頼ってみる

コーデがワンポイントで締まるテク！

ひとつで洗練度がUPする万能カラー・黒♡ コーデを重たくせず、手っ取り早くメリハリをつけるなら、頭ものから取り入れるのが正解！

お強めな色だから、ヘアアクセで差すのがちょうどいいのです。