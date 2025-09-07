コーデがワンポイントで締まる♡ オールブラックの「おリボンアクセ」3選

写真拡大 (全4枚)

洋服からオトナなムードを取り入れるのは難易度高め……。ってコは、小物を使ってみるのはいかが？そこで今回は、中川紅葉とともに、コーデがワンポイントで締まる「ブラックリボンアクセ」をご紹介します。取り入れるだけでガーリーな印象をつくれるアクセは、女のコの強い味方♡

ヘアアクセはブラックに頼ってみる

コーデがワンポイントで締まるテク！

ひとつで洗練度がUPする万能カラー・黒♡ コーデを重たくせず、手っ取り早くメリハリをつけるなら、頭ものから取り入れるのが正解！

お強めな色だから、ヘアアクセで差すのがちょうどいいのです。

Cordinate おリボンも黒なら甘すぎない

ボーターTが主役のカジュアルコーデに、大きめな黒リボンでほどよい甘さをIN♡ ヘアゴムだから、季節を問わず1年中使えるのもうれしいポイント。

黒リボンヘアゴム 330円／ラティス ボーダー Tシャツ 4,490円／MANGO デニムパンツ 14,960円／RANDA 

Item 【SPINNS】ヘアクリップ（2個セット）

ベロア素材で上品だからコーデにあわせやすい♡ 800円台で買えちゃうお手頃さも◎。

ヘアクリップ（2個セット）880円／SPINNS

Item 【SPINNS】リボンカチューシャ

つけるだけで、即主役な甘党カチューシャ。クシュっとしてる素材でとことんガーリーに♡

リボンカチューシャ 1,320円／SPINNS

撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉