【今週の12星座占いランキング】9月8日〜9月14日の運勢は？

第1位 かに座

感謝と協調性が運気アップのカギに。恋愛では、お相手との関係が深まる予感。

今週のかに座さんは、「感謝」と「協調性」が運気アップのカギとなります。周囲の人への思いやりや感謝の気持ちを忘れずに行動することで、自然と良い流れが生まれるでしょう。また、周りとの調和を大事にしながら過ごすことで、嬉しいハプニングが起こる予感も。 恋愛運も好調で、パートナーとの関係性がより深まるタイミング。片思い中の人は、お相手に対して優しい言葉や気遣いを意識してみて。二人の距離感を縮めてくれるはず。

ラッキーアイテム：ガラスの置物 ラッキーカラー：ダークブルー



第2位 おとめ座

丁寧な暮らしを心がけたい一週間に。何事も“見直すこと”で運気アップ！

今週のおとめ座さんは、丁寧な暮らしを意識して過ごしてみて。自分を大切に扱うことが運気アップのポイントとなりますよ。日々の行動を見直して、心静かに過ごす時間を持つようにすると◎ 思考もクリアになって、今後の計画への良いヒントが見つかるはず。 恋愛運も安定していて、穏やかな人間関係を築ける時期。パートナーがいる人は、相手の気持ちに寄り添うことが重要に。シングルの人は、堂々とした姿勢が良縁を引き寄せるでしょう。

ラッキーアイテム：観葉植物 ラッキーカラー：サーモンピンク



第3位 おひつじ座

幸運の波に乗って前進できそうな予感。普段は行かない場所にも顔を出すと吉。

今週のおひつじ座さんは、幸運の波にしっかりと乗れる一週間となりそうです。新たな出会いから大きな影響を受けて、思わぬチャンスへと繋がる可能性もありそう。人との関わりを大切にして、普段は行かないような場所にも顔を出してみるといいでしょう。人の顔色を伺わずに、自分の直感を信じて動くと◎ ささやかな出来事が未来の良縁になりそうな運気のため、視野を広げることを忘れずにいてくださいね。

ラッキーアイテム：文房具 ラッキーカラー：イエロー



第4位 みずがめ座

自分の個性を大事にしてほしい一週間。やりたいことがあるなら恐れず挑戦を！

今週のみずがめ座さんは、自分の個性を大切にしつつイメチェンをすることが開運のポイント！ 人の目を気にせずに、心からやりたいと思うことがあるのなら、迷わず行動を起こしましょう。 恋愛運も好調で、あなたの魅力が相手に伝わりやすい時期です。飾らない自然体な姿が信頼感を生み、関係が深まるきっかけとなりますよ。自信を持って、自分らしい一歩を踏み出してみて。

ラッキーアイテム：風呂敷 ラッキーカラー：ブラウン



第5位 さそり座

自分の力を信じるほど運気もアップ！ 思いの強さが重要となる一週間に。

今週のさそり座さんは、自分には大きな可能性があると信じることが大切になってきます。目標や願いに対する思いの強さが、運気を良い流れへと動かす一週間となるでしょう。 とくに恋愛では、自信ある言動が相手に好印象を与え、二人の関係性を進展させていくことに。迷いや不安を手放して、自分の気持ちに素直に行動してみて。自分を信じる思いがあれば、周囲へもあなたの姿が魅力的に映るはず。

ラッキーアイテム：運動シューズ ラッキーカラー：ブラック



第6位 しし座

自信を持つことが運命を切り開くカギに。ポジティブマインドを忘れずにいると◎

今週のしし座さんは、「自信」を持つことを意識してみて。そうすれば、今抱えている悩みも解決の方向へと進んでいくでしょう。 仕事でも、自分の決断や行動を信じることが重要となってきます。迷いや不安をなくし突き進むことが、仕事運をアップさせるポイント。とくに目標が明確な人は、大きな一歩を踏み出すチャンスも。何事にも積極的に挑戦してみるといいですよ。充実した毎日を過ごすためにも、ポジティブマインドを忘れずに。

ラッキーアイテム：タオルハンカチ ラッキーカラー：パープル



第7位 おうし座

全体的に穏やかな空気に包まれた一週間。自然の流れに身を任せて行動すると吉。

今週のおうし座さんの開運キーワードは「安定」。全体的に穏やかな運気に包まれているため、心に余裕を持って過ごせるはず。焦らずに自然の流れに身を任せてみるといいでしょう。 金運も安定傾向。大きな出費はありませんが、堅実なお金の使い方をすることを忘れずに。無理な投資や買い物は避けて、必要なものにだけお金を使うと◎ 真面目な姿勢でいることで、運気がさらにアップしていきますよ。

ラッキーアイテム：生花 ラッキーカラー：グリーン



第8位 ふたご座

チャレンジ精神と好奇心にツキあり！ 恋愛では相手の良いところに目を向けて。

今週のふたご座さんは、チャレンジ精神を持つことで良い運気を引き寄せられるでしょう。いつもと違うことに目を向けてみたり、好奇心の赴くままに一歩踏み出すことで、新しい可能性が広がっていきます。小さな興味が大きなチャンスに変わることも。まずは動くことを意識してみて！ 恋愛では、相手のマイナス面ばかりに目を向けるのではなく、良いところをたくさん探してみてくださいね。

ラッキーアイテム：キーホルダー ラッキーカラー：オレンジ



第9位 てんびん座

視野と交友関係を広げてほしい一週間に。金運は良好だけど無駄遣いはやめるが吉。

今週のてんびん座さんは、視野と交友関係を広げることで運気がグッと上昇する予感。新しい価値観や外国の文化、人との出会いが刺激となり、柔軟な発想が生まれるはず。余計な疑念は捨てて、心軽やかに楽しむ姿勢がチャンスを引き寄せますよ。 金運は良好。無駄遣いは意識してやめた方がいいですが、情報や学びへの投資、自己成長に繋がる投資なら◎ 後に大きな実りとなるでしょう。

ラッキーアイテム：和食器 ラッキーカラー：ゴールド



第10位 うお座

心の声に耳を澄ませてあげたい一週間。精神的な安定が運気回復のポイントに。

今週のうお座さんは、他人の意見に振り回されがちになりそうな気配。物事を決断する際は、自分の気持ちに素直になることが大切です。「自分はどうしたい？」と優しく心に問いかけることが運気上昇のポイントになっていきますよ。 また、無理に元気を出そうとしなくて大丈夫。マイペースに頑張りながら、ストレスを溜めないようにリフレッシュすることを忘れないであげてくださいね。

ラッキーアイテム：ブレスレット ラッキーカラー：ホワイト



第11位 いて座

目標を持って行動することで開運へ。仕事での傲慢な態度には気を付けて。

今週のいて座さんは、新たな目標を持ったり、今の目標を見直して動くことが未来を切り開く第一歩となります。チャレンジ精神を忘れず、少しのリスクを恐れずに、新たなチャレンジをすることで思いがけない助け舟やチャンスが訪れるでしょう。 仕事運は上昇中。自らの行動が周囲に影響を与える時期のため、リーダーシップを発揮できるかも。ただし、傲慢な態度は厳禁です。自身の変化を楽しみながら前進してみてくださいね。

ラッキーアイテム：香水 ラッキーカラー：シルバー



第12位 やぎ座

思い描いた計画が現実化しやすい運気。調子に乗らないように注意して！

今週のやぎ座さんは、計画が現実化しやすい運気です。思い描いていたことが形になり動き出していくため、ためらわずに行動を起こしてみて。日々の計画を立てて、何をすべきかを明確にしていくとさらに運気も上昇していくはず。一歩踏み出す勇気と行動が大きな成果に繋がりますが、調子には乗らないように！ 金運は安定傾向ですが、衝動買いは控えましょう。また、ギャンブル運もないので要注意です。計画的な支出や将来への投資なら◎

ラッキーアイテム：リボン ラッキーカラー：ピンクゴールド

