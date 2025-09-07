阪神タイガース優勝、万博にも虎党 ミャクミャク様と記念撮影 会期は残り35日、閉幕後に日本シリーズ
プロ野球・阪神タイガースが7日、2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を達成した。大阪・関西万博（大阪・夢洲）では、ミャクミャクのモニュメントと記念撮影する虎党の姿がった。
【写真】虎よりミャクミャク人気？ 夜に続々記念撮影する来場者
万博で夜のドローンショーが行われる午後9時ごろ、阪神のリーグ優勝が決まった。縦縞の阪神ユニフォームに身を包んだファンらしき来場者は、“ミャクミャク様”と記念撮影を楽しんだ。
ことしのセ・リーグは、阪神が圧倒的な強さを見せて、独走。ミャクミャクが大人気の万博は10月13日の閉幕まで、残り35日となる。
阪神が出場する日本シリーズは、万博閉幕後の10月25日から予定されている。
【写真】虎よりミャクミャク人気？ 夜に続々記念撮影する来場者
万博で夜のドローンショーが行われる午後9時ごろ、阪神のリーグ優勝が決まった。縦縞の阪神ユニフォームに身を包んだファンらしき来場者は、“ミャクミャク様”と記念撮影を楽しんだ。
ことしのセ・リーグは、阪神が圧倒的な強さを見せて、独走。ミャクミャクが大人気の万博は10月13日の閉幕まで、残り35日となる。
阪神が出場する日本シリーズは、万博閉幕後の10月25日から予定されている。