ベリールビーカットから秋限定♡苺とメープル香る新作サンド登場

苺スイーツ専門店「VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）」から、ブランド初となる秋限定フレーバーが誕生します。2025年9月10日(水)よりエキュート品川店で発売されるのは『いちごメープルサンド』。苺の甘酸っぱさとカナディアンメープルの上品な甘みが重なり、とろける食感を生み出す特別なスイーツです。秋らしいコク深さをまとった限定サンドは、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったり♡

苺とメープルが溶け合う秋の新作



いちごメープルサンド

『いちごメープルサンド』は、イタリア産サブリナ苺のコンフィチュールとカナディアンメープルショコラを合わせた“とろけるダブルメルト製法”が魅力。

芳醇な香りとまろやかな甘み、苺の酸味が重なり、ひと口ごとに秋らしい豊かさが広がります。しっとりとしたメープルクッキーが全体を包み込み、口いっぱいに幸せな余韻を残します。

パッケージもギフトにぴったり



ラインアップは4個入1,296円、8個入2,484円（いずれも税込）。箔押しの苺が描かれた上品なパッケージは、ギフトや手土産にも映えるデザインです。

自分へのご褒美にはもちろん、季節の贈り物にも最適。販売期間は2025年9月10日(水)から12月18日(木)頃まで。VERY RUBY CUTエキュート品川店で手に入ります。

秋のひとときを彩る甘美なサンドを味わって



苺とメープルが織りなす贅沢な味わいを堪能できる『いちごメープルサンド』。やわらかくとろける食感は、一度食べれば忘れられない特別な美味しさです。

秋の訪れを感じながら、大切な人とシェアしたり、自分だけのご褒美に楽しんだりもいいですね。期間限定のこの機会に、心まで満たされる秋スイーツを体験してみてください♪