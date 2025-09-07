ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢ºå¿À£Ö¤Ë´¿´î¡¡¼óÁê¼Ç¤ÊóÆ»¸å¤Ë°ìÅ¾¡ÄËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡¡£Ã£Ó¤â¡Öµå»ù´ÆÆÄ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡ª¡×
¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍÆ¯Times¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëºå¿À¤Î2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë´¿´î¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÍÌµ¤¬·è¤Þ¤ëÁ°Æü¤Ë¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤ò¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅÄùõ»ËÏº»á¤Î²òÀâ¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ½øÈ×¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹°ì¿§¡£Æ±»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢ºå¿À¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¯³¦¤ÇÍ»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìîµå¤ÎÏÃÂê¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Êó¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³«»Ï¤«¤é50Ê¬¤ò·Ð²á¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºå¿À¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£µð¿Í¤¬¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºå¿À¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¾¡Íø¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥×¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÍÆ¯¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥ï¥¤¥×¤Ë±Ç¤ëÍÆ¯¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£2²óÀèÆ¬¤ÎÂç»³¤Î°ÂÂÇ¤Ç¤Ï¾®À¼¤Ç¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â»û¤ÎÀèÀ©µ¾Èô¤Ç´î¤Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤¬±Ç¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤Ê¡Á¡¢º£Æü¹Ã»Ò±àµå¾ì¹Ô¤Ã¤¿¿Í¡Á¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
5²óÉ½¤ÎÀèÈ¯ºÍÌÚ¤Î´í¸±µå¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¡Á¡×¤È¡¢¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£¤¿¤À¡¢ÅòÀõ¤Î¶ÛµÞÅÐÈÄ¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÅòÀõ¡ªÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë8²ó¡¢47»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÀÐ°æ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡Ö¤¦¤ï¡Á¡×¤È¶½Ê³¡£¼é¸î¿À¡¦´äºê¤¬ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢ÍÆ¯¤Ï´î¤Ó¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
VTR¤ò¸«½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡Áº£Æü¤Î»î¹ç¸«¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸å¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é²ù¤·¤µ¤â¡£¤¿¤À¡Ö2Ç¯Á°¤ÎÍ¥¾¡¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ê¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÂÇÀþ¤¬¤É¤³¤«·ê¤¬¤¢¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¼«Ëý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´é¤ò¤æ¤¬¤á¡Ö¤¿¤ÀÉÝ¤¤¤Î¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡¢ÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤âÅÇÏª¤·¤¿¤¬¡¢¡Öµå»ù´ÆÆÄ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£