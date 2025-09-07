1カ月もので金利3.0％の定期預金に100万円預けたら、1カ月後にもらえる利息はいくら？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。
今回は、100万円を1カ月、金利3.0％の定期預金に預けた場合の利息についてです。
定期預金に預けた利息には、20.315％の税金（所得税15％＋復興特別所得税0.315％（※）＋住民税5％）が引かれます。把握しておきましょう。（※復興特別所得税は令和19年12月31日まで）
では、100万円を金利3.0％で1カ月間預けた場合に、実際に受け取れる金利を計算してみると以下のようになります。
【100万円預入時の利息計算（預入期間30日と仮定）】
税引き前受取利息＝100万円×3.0％×30日÷365日（※）＝2465.75円≒2465円
税引き後受取利息＝2465円−（2465円×20.315％）＝1965円
※365日とする日割計算
つまり100万円を金利3.0％で1カ月間預けて得た利息2465円から、所得税等の税金が引かれ、約1965円の利息が受け取れるということになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：1カ月もので年3.0％の定期預金に100万円預けたら、1カ月後にもらえる利息はいくら？「1カ月もので年3.0％の定期預金に100万円預けたら、1カ月後にもらえる利息はいくら？」（匿名希望）
