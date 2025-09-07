¡Ú2025Ç¯9·î¡Û100Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
Äê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¶ä¹Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁý¤¨¤Ê¤¤»ñ¶â¤â¡¢¶âÍø¤Î¤è¤¤Äê´üÍÂ¶â¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÃå¼Â¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£
All About¥Þ¥Í¡¼ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢¶âÍø¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¾ò·ï¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ°ÄìÄ´ºº¤·¡¢º£·î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò8¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯9·î1Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ªÄÌÄ¢¤ä¼è°úÌÀºÙ¤Ê¤É¤Î¡Ö°ÂÁ´¤Ê¼Î¤ÆÊý¡×
¢§¡»°É©UFJ¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¥¨¥à¥Ã¥ÈÃÂÀ¸µÇ° ±ßÄê´üÍÂ¶âÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Î¤ß¤Ç¡¢1¿Í1²ó¤«¤ÄºÇÂç¤Ç100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£Ã£À®¾ò·ï¡¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡§¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î24Æü22»þ¤Þ¤Ç¡£
¢¡Ö1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ë10Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¡§ÍÂÆþ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯8·î19Æü¡Á10·î9Æü¤Þ¤Ç¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¾õ¶·¤¬ÁíÏÈ1Ãû±ß¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ê¡£
¢§¢UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¥µ¥¤¥Õ¡ÊÉáÄÌÍÂ¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡¡AnniversaryÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬Ç¯1.35¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ï1±ß°Ê¾å100Ëü±ß°Ê²¼¡£Êç½¸Áí³Û100²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç½ªÎ»¡£°Ê²¼2¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢¡ÖAnniversaryÄê´üÍÂ¶â¡×¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£
¡¦Í×·ï1¡§2025Ç¯6·î18Æü¡Á9·î30Æü¤ËUI¶ä¹Ô¤Ç¿·µ¬¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦Í×·ï2¡§³«Àß¤·¤¿¿·µ¬¸ýºÂ¤ò¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¥µ¥¤¥Õ¡ÊÉáÄÌÍÂ¶â¡Ë¡×¤ËÀÚÂØºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¥µ¥¤¥Õ¡×¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍø¾å¾è¤»¤äÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¡£
¢§£¹áÀî¶ä¹Ô¡¡¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Ä¶¶âÍø¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨1¿Í100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
¢§¤ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§¥¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Ï¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ï1000Ëü±ß¡£
¢§¦°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤À¤ó¤À¤óÄê´üÍÂ¶â¥ï¥¤¥É
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ß°ÊÆâ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÆÃÊÌ¶âÍø¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¡£½ªÎ»»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¢§§À¶¿å¶ä¹Ô¡¡À¶¿å¤ß¤Ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§À¶¿å¤ß¤Ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ÀìÍÑÄê´üÍÂ¶â¡ÊBon Voyage¡Ë
¡¦¶âÍø¡§0.70¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·¤¿¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë»ñ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§¨Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥¹¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡ä
¡¦¶âÍø¡§0.70¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÎÍ¥¶ø¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬Ç¯0.75¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û50Ëü±ß°Ê¾å¡£
Êª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê¸µ¤ËÌ²¤é¤»¤Æ¤¤¤ë»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô8¤Ä¤¤¤º¤ì¤âÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿Äê´üÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£
¶âÍø1.00¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¶âÍøÇ¯1.00¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë100Ëü±ßÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤Ï1Ëü±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÉáÄÌÍÂ¶â¡ÊÇ¯0.20¡ó¡Ë¤Ç¤¹¤È¡¢1Ç¯¸å¤Î¼õ¼èÍøÂ©¤Ï2000±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤òÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±ÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë8000±ßÁý¤ä¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Êª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê¸µ¤ËÌ²¤é¤»¤Æ¤¤¤ë»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
