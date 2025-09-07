毎週日曜に放送されているNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』のラストビジュアルが公開された。

本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（横浜流星）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ。舞台は、文化隆盛の江戸時代中期。蔦重は、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴を見出し、日本史史上最大の謎のひとつ“東洲斎写楽”を世に送り出す。日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても“面白さ”を追求し続ける。

主人公・蔦屋重三郎役で横浜流星が主演を務め、『おんな城主 直虎』（NHK総合）、『大奥』（NHK総合）などの森下佳子が脚本を手がける。

田沼意次（渡辺謙）の時代が終わり、松平定信（井上祐貴）が幕府の政治を主導。世にいう“寛政の改革”。倹約令や出版統制が強まり、人びとの楽しみや文化までも制限される中、それでも“粋で、自由な未来”を見据え、書をもって、蔦重はもがき続ける。

公開されたラストビジュアルは、そんな蔦重の姿がテーマとなっている。江戸の人々が入り乱れる中、一人何かを強く感じ、どこかはかなくも先を見据える蔦重。見据える先は、世に対してか、未来の自分か、それとも……。

撮影は第1弾に引き続き、写真家・今村圭佑とアートディレクター・加藤秀幸が担当。今村が横浜との長年の信頼関係の中で捉えられた一瞬は、群衆の中で浮かび上がる“蔦屋重三郎”の存在を鮮やかに描き出した。

コメント●今村圭佑（写真）終末に向かう力強さと儚さが1年以上蔦屋重三郎を纏ってきた横浜流星の感情と共に写ってくれればとお手伝いさせていただきました。

●加藤秀幸（アートディレクター）大河ドラマをデザインすることは、独立以来の夢でした。作品に関わる多くのスタッフの皆さまとの対話や試行錯誤を重ねながら、ひとつの世界観を形にできたことを大変うれしく思います。多くの力が結集して生まれたこのポスターが、作品の魅力を伝える一助となれば幸いでございます。

（文＝リアルサウンド編集部）