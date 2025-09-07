「半端ねぇ」「ファンタスティックゴール」浦和10番・中島翔哉の鮮やかFK弾がファン魅了！「なんだこのバケモノ。凄すぎるわ」
１−１で引き分けた第１戦では、絶妙なトラップから華麗に決めてみせた。第２戦ではチームを救う同点弾。浦和の中島翔哉が輝きを放っている。
９月７日に行なわれたルヴァンカップ準々決勝の第２戦。浦和は敵地で川崎と対戦。18分に先制を許すが、74分にイサーク・キーセ・テリンの加入後初ゴールで同点に追いつく。
88分に勝ち越し弾を奪われるも、その２分後だ。中島が魅せる。ペナルティエリアから少し離れた位置でのFK。浦和の10番が右足を振り抜く。放たれたボールはバーを叩いてボールに吸い込まれた。
試合を中継するスカパーの公式Xが「２戦連発 終了間際の劇的同点FK 右隅の完璧なコースに決めた！」と綴り、得点シーンを公開。SNS上では「翔哉のFK半端ねぇ」「エグすぎでしょ！」「やばかった」「なんだこのバケモノ。凄すぎるわ」「マジかっこいい」「ファンタスティックゴール」など称賛の声があがっている。
試合は延長戦に突入。どちらか激闘を制すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浦和の10番がまた決めた！ 今度は完璧FK弾！
９月７日に行なわれたルヴァンカップ準々決勝の第２戦。浦和は敵地で川崎と対戦。18分に先制を許すが、74分にイサーク・キーセ・テリンの加入後初ゴールで同点に追いつく。
88分に勝ち越し弾を奪われるも、その２分後だ。中島が魅せる。ペナルティエリアから少し離れた位置でのFK。浦和の10番が右足を振り抜く。放たれたボールはバーを叩いてボールに吸い込まれた。
試合を中継するスカパーの公式Xが「２戦連発 終了間際の劇的同点FK 右隅の完璧なコースに決めた！」と綴り、得点シーンを公開。SNS上では「翔哉のFK半端ねぇ」「エグすぎでしょ！」「やばかった」「なんだこのバケモノ。凄すぎるわ」「マジかっこいい」「ファンタスティックゴール」など称賛の声があがっている。
試合は延長戦に突入。どちらか激闘を制すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浦和の10番がまた決めた！ 今度は完璧FK弾！