阪神ファンの著名人が7日、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めたプロ野球・阪神タイガースを祝福した。

元NMB48でシンガー・ソングライター・山本彩は自身のXで「優勝とらほーー!!!!リーグ優勝や〜」と喜びをあらわにし、虎の絵文字も添えた。さらに、阪神のユニホームを着た愛犬の写真も公開し、「NPB史上最速優勝、すごいぜ！」と、2リーグ制以降で史上最速となる快挙をたたえた。

また、お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一は現地観戦。胴上げの様子を撮影した動画をXで投稿し、「優勝ですやん 史上最速やん 興奮しすぎてちゃんと撮れてないやん はっきりいうて」とコメントし、興奮のあまりブレブレの映像になったことをユーモアたっぷりに明かした。

俳優の渡辺謙は「自身のXで本当に素晴らしいシーズンをありがとう。ドキドキする間もなく後半戦はぶっちぎりでした。それも選手、コーチ達のコンディショニングに尽きるかと」。「90周年の節目、これは新章の始まりです。CS、そして頂上に向かって難しい調整を乗り越えて下さい」とさらなる飛躍を願ってエールを送った。

お笑いタレントの陣内智則は「最虎最高！最速優勝！ありがとう！」と感謝のコメント。

お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏は自身の持ちネタを交えながら「阪神ごいごいすー！みなさんにすーをさしあげます！」と喜びを爆発させた。

女優の中江有里は自身のXで「ダントツに強かった。だけど楽に勝ってきたわけじゃない。1試合1試合、違う困難にぶつかり、敗北し、勝利を手にしてきた。投打噛み合う強さ、藤川監督の采配、いつもいつも全員野球。犠牲フライの2点とは阪神らしい勝ち方」とナインを称え「2年ぶりの優勝！おめでとう」とつづった。

俳優の石坂浩二は「こんなに強いタイガースを見られて、今年1年本当に幸せでした」と感激。「ぜひ日本一になってください」と次なる歓喜に向けエールを送った。

シーズン前には春季キャンプを取材するほど、熱狂的なファンとして知られるタレントの松村邦洋は「藤川球児監督、ありがとうございました」という感謝で始まった祝福コメントでは、同監督の「選手起用の上手さが光った」と絶賛した。

LINDBERGのボーカル・渡瀬マキは自身のインスタグラムで「おめでとうございます やりましたね！！！藤川監督！！！！！」と指揮官と笑顔で握手する2ショットを公開した。この日、優勝目前の9回、2点リードの場面で岩崎優投手がマウンドへ向かう際、甲子園には藤川監督の現役時代の登場曲、LINDBERGの「every little thing every precious thing」が流れ、スタンドは大歓声とともに最高潮の盛り上がりを見せた。