阪神がNPB史上最速でリーグ優勝を決めた7日夜、神戸市内の焼肉店「神戸ビーフ焼肉 お加虎」（神戸市中央区北長狭通2-2-8）では優勝直後から、藤川球児監督の背番号22にちなみ、通常カルビ一人前980円のところ22円での提供を開始した。

連日虎党が集まる同店は、元阪神投手の加藤隆行さん（2000年ドラフト5位）が2年前にオープン。以来、店内には阪神ファンだけでなく、阪神の現役選手たちも集う人気店として知られている。経営する店主の加藤さんは「2年前の優勝より何倍も嬉しいです。監督が2軍時代にはお互い“右オーバースローの本格派”ということで球児先輩から投球フォームや下半身の使い方まで数知れず教わった」と感激もひとしおだと言う。

「お互い不安を抱えることも多かったが、一緒に練習をした思い出は忘れられません。野球の技術や能力もさることながら、私生活でもたくさん学ぶことや教わることがあったから、こうして焼肉店が営めていると思う」と、この日は背番号22のユニホームを着用、営業時間を延長して接客にあたった。同店の優勝直後からの「カルビ22円」という“火の玉”なみの超速サービスは、1日先着100食、1週間限定で開催する。