¡¡Âç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ£Î£È£Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¡Ê¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ£µ£¶Ê¬¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤«¤éÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¼Ç¤É½ÌÀ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¡£
¡¡¸á¸å£¸»þ£µ£¶Ê¬¤ÎÈÖÁÈ³«»Ï»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À£¸²óÎ¢¤Îºå¿À¤Î¹¶·â¡£ÀÐÇË¼óÁê´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î´Ö¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÅ°¤·¡¢À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤È¤ÎÌäÅú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
