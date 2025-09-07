◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―０広島（７日・甲子園）

優勝マジック１としていた阪神が７日、２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ史上最速でのＶ決定。就任１年目の藤川球児監督（４５）は球団創設９０周年で初めて新人指揮官としてリーグ制覇を成し遂げた。

＊＊＊＊＊

【優勝監督インタビューの主な一問一答】

―いまの率直な思い

いやぁ、選手たちが強いわ。

―甲子園球場のマウンドで５度宙に舞った気持ち

胴上げされてる時は、ファンの皆様を代表してみんなに胴上げしていただいてるような気持ちで上がってましたから。ほんとに皆さんの応援があってここまで来ました。最高の気持ちです。

―手応えを感じた時期

交流戦で負け始めた時から、交流戦の連敗が止まる少し前ですかね。負けることが平気になったんですよ。これだけの大声援を普段いただいてますから、しった激励が力に変わるというふうにタイガースに育てていただいたので、しった激励がどんとこい、という感じになったんで、自分が強くなりました。

―新人監督での優勝は球団初

難しさは先ほど言いましたが、選手たちとの距離感。それからＯＢの皆様。僕は若いですから、今までたくさん、お世話になってきた先輩方から距離を置いて、グラウンドに没頭する形でずっと立ち続けたので、そのあたりはまたいつか先輩方に、戦うためだったのでお許し願いたいなと思いますね。

―史上最速の優勝

何が強かったかっていうことが皆様にこう、まだわからない。そのあたりが本当の強さだと思いますから。地味に見えるゲーム、１―０のようなゲームをしっかり、選手たちがコーチたちと連携を組んで、１つのアウトを取るために、ほんとに見えないところでいろんなことをやってくれました。ほんとに周りの皆さんのおかげで今ここに立ててますから。私はほとんど何もしてないですね。

―ファンへ

３月にはドジャースとカブスも倒しました。皆様、阪神タイガースファンというのは、いま最も日本で熱いファンというのは、もう私が生まれる前からですけれど、これから１００周年に向けて、まだ１０年ありますけど、ぜひタイガースの伝統を今後に引き続き、つなげていただいて、世界に誇れる阪神タイガースにしていきましょう。