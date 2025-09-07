¡ÚÌÔ¸×VÁª¼ê¥Õ¥¡¥¤¥ë§ºÍÌÚ¡ÛÉé¤±¤óµ¤Á´³«¤Î157¥¥íÏÓ¡¡ÂÇ¼Ô¤ò¤Ê¤ÇÀÚ¤ë¹ä¤Î¥¨¡¼¥¹
¡¡ºÍÌÚ¹À¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê26¡¢¿ÜËáæÆÉ÷¡½16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡Ë¡£1998Ç¯11·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£22»î¹ç¡¢12¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.66¡Ê9·î7Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡µå¤Î¶¯¤µ¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤ÇÂÇ¼Ô¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ëËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡£Â¼¾å¤È¤È¤â¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢Í¥¾¡·èÄêÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î´í¸±µåÂà¾ì¤Ï¥Û¥í¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹×¸¥ÅÙ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇÂ®157¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ËÍîº¹¤ÎÂç¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¡£³«ËëÁ°¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£3·î16Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ËÀèÈ¯¡£5²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤È¡¢Á°Ç¯¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò´°Á´¤ËÌÛ¤é¤»¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¡Öµå¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µé¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤µ¤»¤¿¡£Á°Ç¯¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç±¦¼ê1ËÜ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ë¤â¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉé¤±¤óµ¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¼«Í³ËÛÊü¡£¥¨¡¼¥¹¤é¤·¤¤À³Ê¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Â¼¾å¤È¤Ï¹¥ÂÐ¾È¡£ÍÛµ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£