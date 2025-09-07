¡ÚÌÔ¸×VÁª¼ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¨Â¼¾å¡Û23Ç¯MVP±¦ÏÓ¤¬Éü³è¡¡Åêµå½ÑÈ´·²¤Î½À¤Î¥¨¡¼¥¹
¡¡Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡¢ÃÒÊÛ³Ø±à¡½ÅìÍÎÂç¡½20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡Ë¡£1998Ç¯6·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£22»î¹ç¡¢11¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.04¡Ê9·î7Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡23Ç¯¤ÎMVP±¦ÏÓ¤Î´°Á´Éü³è¤¬¡¢VÃ¥²ó¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï7¾¡11ÇÔ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤â¡¢Æ£Àî¿·´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö11·î¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢ºÍÌÚ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î28Æü¤Î³«Ëë¡¦¹ÅçÀï¤Ï9²ó2»à¤Þ¤ÇÅê¤²4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤¢¤È1»à¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Î³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£µåÂ®°Ê¾å¤Ë°ÒÎÏ¤Î¤¢¤ëÉâ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿¤Ã¤¹¤°¡£Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ÎÀ©µåÎÏ¡£Åêµå½Ñ¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤À¡£
¡¡¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤Ï¡ÖºÍÌÚ·¯¤¬Á´Éô³Í¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¸å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î¿ÆÍ§¤ò¡È¤è¤¤¤·¤ç¡É¡£º´Æ£µ±¤âÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢¶áËÜ¤È¤ÏÆ±¤¸Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦°Ë¸¶¤ÏÃÒÊÛ³Ø±à¤Î¸åÇÚ¤È±ï¸Î¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¡ÖÎ¢²ó¤·¡×Åª¤ÊÂ¸ºß¤«¤â¡ª¡©