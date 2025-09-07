ABCテレビが今夜緊急生放送！阪神優勝特番の放送が決定！ 「虎バンSP アカン阪神また優勝してもた！！」
【祝】阪神タイガースリーグ優勝！©ABCテレビ
「ABCは虎バン主義。」と銘打って阪神タイガースを応援しているABCテレビが、本日リーグ優勝した阪神タイガースを全力でお祝いするため、緊急生放送を行うことを決定した。
２０２５年シーズンの振り返り、優勝セレモニー、歓喜のビールかけ中継などを緊急生放送する。
スタジオMCは横山太一と福戸あや、ビールかけ中継は岩本計介が務める（いずれもABCテレビアナウンサー）。その他、下柳剛、桧山進次郎、関本賢太郎、今成亮太、川上千尋(NMB48)の出演も予定している。
【番組名】
虎バンSP アカン阪神また優勝してもた！！
【放送時間】
9月7日(日) 夜11時15分～深夜0時45分
【出演者（予定）】
スタジオMC：横山太一（ABCテレビアナウンサー）、福戸あや（ABCテレビアナウンサー）
ビールかけ中継：岩本計介（ABCテレビアナウンサー）
下柳剛、桧山進次郎、関本賢太郎、今成亮太、川上千尋(NMB48)
※出演者は変更になる可能性があります©ABCテレビ