【祝】阪神タイガースリーグ優勝！

「ABCは虎バン主義。」と銘打って阪神タイガースを応援しているABCテレビが、本日リーグ優勝した阪神タイガースを全力でお祝いするため、緊急生放送を行うことを決定した。

２０２５年シーズンの振り返り、優勝セレモニー、歓喜のビールかけ中継などを緊急生放送する。

スタジオMCは横山太一と福戸あや、ビールかけ中継は岩本計介が務める（いずれもABCテレビアナウンサー）。その他、下柳剛、桧山進次郎、関本賢太郎、今成亮太、川上千尋(NMB48)の出演も予定している。

【番組名】

虎バンSP アカン阪神また優勝してもた！！

【放送時間】

9月7日(日) 夜11時15分～深夜0時45分

【出演者（予定）】

スタジオMC：横山太一（ABCテレビアナウンサー）、福戸あや（ABCテレビアナウンサー）

ビールかけ中継：岩本計介（ABCテレビアナウンサー）

下柳剛、桧山進次郎、関本賢太郎、今成亮太、川上千尋(NMB48)

※出演者は変更になる可能性があります

