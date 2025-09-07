カードローンの返済を消費者金融で補填。気づけば借金は300万円！
平凡な主婦が抱える秘密。家事、育児、家計管理の重圧で悲劇は起きた！／夫に内緒で借金300万（1）
コンビニスイーツやママ友ランチ、自分磨きの美容代、“ちょっとした贅沢”が息抜きになっている人も多いのでは？ しかし、このくらいの浪費ならと軽い気持ちでいると、恐ろしい事態を招くこともあるのです…。
涼子さんは、夫と2人の娘と暮らす30代の主婦。一見幸せそうな彼女には、大きな秘密がありました。それは、家族に内緒で300万円もの借金を抱えていること。家事・育児のストレスや「ステキなママでいたい」という思いから浪費に走り、気付いた時には多額の借金を抱えていたのです。
※本記事は海原こうめ、涼子の書籍『夫に内緒で借金300万』から一部抜粋・編集しました。
夫に内緒で借金しても「なんとかなる」という甘い考えが、借金地獄の入口になった涼子さん。無計画にお金を使い続けた結果、まさか300万円もの借金を抱えることになるとは…。額はどうあれ、誰にでも起こり得るエピソードに、改めてお金の使い方を考えさせられます。
【プロフィール】
漫画：海原こうめ
2018年に自身の不妊治療体験漫画「私が不妊治療をやめたわけ」（イースト・プレス）を出版。不妊治療終了後の夫と保護猫兄弟2匹との暮らしや、読者の妊活体験談などを漫画にして発信している。
原作：涼子
夫と娘2人と暮らす主婦。借金300万円を背負ってしまい、家族に内緒で返済中。2021年3月より、ブログやInstagramやYouTubeなどで自身の借金に関する記録や情報発信を続けている。
