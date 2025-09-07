強豪メキシコに優勢も結果に向き合う三笘薫「決め切ればいい話だった」
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]
アメリカ遠征が始まった当初は別メニュー調整の続いていた日本代表MF三笘薫(ブライトン)が左ウイングバックの位置で先発出場。チーム全体で高い位置からのプレスがハマった前半は次々とチャンスを作ったものの、最終的にはスコアレスドローに終わり、悔しそうな表情を浮かべた。
しかし、日本はシュートが決まらない。相手に押し込まれる場面もあり、最終結果は0-0のスコアレスドローだった。三笘も65分に南野のパスを受けて右足でシュートを打ったが相手にブロックされた。
試合後、三笘は「決め切れば違う展開になったけど、後半は相手もメンバーを替えて強度を上げてきた。相手はファウルをもらうのもうまかったし、そういうところで流れが少しずつ変わったところがあるけど、やはり、決め切ればいい話だったと思う」と見解を語った。「最後のところを決め切れるかどうかで、チームの勝利にも関わってくる。ああいうところの精度を上げたいと思う」とも言った。
ただ、かつてなら“格上の相手に善戦した”という位置づけになっていたであろう今回の結果。いまや日本にとって悔しいものとなっているのは成長の証とも言える。だからこそ三笘は「こういうところに勝っていかないといけないと分かっている」と言う。そして「相手がFKやファウルのところや、うまくロングボールを使いながら変えてきたところで、もっと自分たちも適応しながら、前半のように攻撃の時間を増やすことが大事だと思う」と反省の弁を述べる。
メキシコ戦の後は時差を伴う長距離移動があり、中2日でアメリカ戦が待っている。三笘は「時差もあって難しいが、全員が戦える準備をしていけばワールドカップに活きると思う。メンバーは少し変わると思うけど、全員が準備して戦うことで良い内容で勝っていけると思う。きょうの試合をしっかり反省して、次に生かしたい」と前を向いた。
(取材・文 矢内由美子)
