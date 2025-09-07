「ちゃんと撮ってる!」「熱すぎる!」」林陵平氏の日本代表戦後“有言実行”に反響
サッカー解説者の林陵平氏が7日にX(Ryohei_h11)を更新し、メキシコ代表のレジェンドGKであるホルヘ・カンポス氏との2ショット写真を掲載した。
林氏は『NHK』で日本対メキシコの解説を現地から担当した。隣の中継ブースにはカンポス氏がおり、ハーフタイムには日本の放送席に向かってダブルピース姿で陽気に反応する場面も。林氏は「嬉しいですね。写真を撮りたいです」とコメントしていた。
そうした試合後、林氏はカンポス氏との2ショットを撮ることに成功したようだ。GKとFWの二刀流で活躍した異色のレジェンドと肩を組んだ写真とともに「日本代表良いゲームでした!僕も解説楽しかったです」などと投稿。これにはファンから「ちゃんと撮ってる!」「カンポスとのツーショット熱すぎる!」「有言実行の男かっけー」「一緒に撮れたんですね!」といったコメントが寄せられている。
レジェンドGKカンポスと— 林 陵平 Ryohei Hayashi (@Ryohei_h11) September 7, 2025
日本代表良いゲームでした!
僕も解説楽しかったです
ご視聴ありがとうございました!!
戦もよろしくお願いします。 https://t.co/D5mslpatM6 pic.twitter.com/HY7xixNrAj