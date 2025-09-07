毎週日曜に放送されているNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に出演している渡辺謙がクランクアップを迎えた。

本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（横浜流星）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ。舞台は、文化隆盛の江戸時代中期。蔦重は、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴を見出し、日本史史上最大の謎のひとつ“東洲斎写楽”を世に送り出す。日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても“面白さ”を追求し続ける。

主人公・蔦屋重三郎役で横浜流星が主演を務め、『おんな城主 直虎』（NHK総合）、『大奥』（NHK総合）などの森下佳子が脚本を手がける。

渡辺が演じたのは、自らの才能と実行力で、足軽出身の出自から遠江相良藩（いまの静岡県牧之原市）の五万七千石の大名に昇りつめた田沼意次。米による幕府の財政運営に限界をおぼえ、金を動かしてこそ“経済がまわる”商業重視の政策に方針を大転換。商人を中心に江戸は好景気に沸く。また印旛沼の干拓、蝦夷地の開発、優秀な人材を幕政に積極的に登用し、“新しい日本”を創り始めるが……。

渡辺は意次を演じ終えて、「これからもハラハラドキドキ、蔦重もそうだし、世の中的にも波乱万丈な時代がやってくるので、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います」と視聴者へメッセージを送った。

【渡辺謙（田沼意次役）コメント】●クランクアップ直後の気持ち江戸城からの開放です。裃（かみしも）からの解放でもありますね（笑）。

●蔦重（横浜流星）の決断を受け入れるシーンについて最後にようやくお互いが同じような境遇で『成り上がり者だよね』ということを共有し合うシーンでした。蔦重と意次は、ある種の敵対関係というところもあったので、その辺の兼ね合いの難しさみたいなものを感じながらやっていました。

●意次はどのような役だったか“見えない抑圧感”みたいなものは常にありました。上からも下からも、その抑圧感みたいなものを一身に受けながら、必死で何かを模索し続けるという役でした。

●意次を演じたうえで印象的なシーン前半で言うと武元（石坂浩二）との茶室のシーンですね。ようやく2人の関係が氷解していくという中で、非常に緊迫感もあり、ミステリー感もあり、非常に長かったですが、やりがいのあるシーンでした。中盤以降は、家治（眞島秀和）とのシーンかな。非常に厚い信頼を受けながら、でも家治自身が抱えている悩みを意次は解決できない。そのジレンマみたいなものもありましたし、家治自身が追い込まれていく時に、会うこともかなわなくなってしまうという中で、それを想定しながら、それまで家治とのシーンを積み上げていったので、意次にとっての家治というのは非常に大きなポジションでした。

●視聴者へのメッセージこれからもハラハラドキドキ、蔦重もそうだし、世の中的にも波乱万丈な時代がやってくるので、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。ご愛顧よろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）