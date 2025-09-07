¡ÚÌÔ¸×VÁª¼ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¦ºäËÜ¡ÛÆÈÁöV¤Î±¢¤ÎÎ©¤ÆÌò¼Ô¡¡¸¼¿Í¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¸×¤Î»ÊÎáÅã
¡¡ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê31¡¢ÍúÀµ¼Ò¡½ÌÀÂç¡½15Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡Ë¡£1996Ç¯6·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£102»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.239¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¡Ê9·î7Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢É¾ÏÀ²È¤¬MVPµé¤ÈÉ¾¤¹¤ëV¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤À¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥ê¡¼¥É¤Ç¼ã¼ê¤âÂ¿¤¤Åê¼ê¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2ÅÀÂæÁ°È¾¤È¤¤¤¦¡ÖÅê¼ê²¦¹ñ¡×¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡Á°´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ë¡Ö²òÀâ¼Ô¤Î¸À¤¦¤Æ¤ëÈ¿ÂÐ¤Î¥ê¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤ëÇÛµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Î½ÐÊý¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¤±¤óÀ©¤òÍ×µá¤·¤¿¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤ÇÅê¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¡Ö´Ö¡×¤Î¼è¤êÊý¤¬È´·²¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤â°ÂÂÇ¿ô¤äÂÇÅÀ¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃµ»¤Ï¥±¡¼¥ºî¤ê¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤Î¾®Êª¤â¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ïÍÑ¤µ¤Èµ¤ÇÛ¤ê¤òÊ»¤»»ý¤Ä¸×¤ÎÀµºÊ¤À¡£
