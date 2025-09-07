¡ÚÌÔ¸×VÁª¼ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤º´Æ£µ±¡ÛÌäÅúÌµÍÑ¤ÎÇË²õÎÏ¡¡³ÐÀÃ¤·¤¿²øÊª¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼
¡¡º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡¢¿ÎÀî³Ø±¡¡½¶áÂç¡½20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë¡£1999Ç¯3·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£123»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.277¡¢36ËÜÎÝÂÇ¡¢89ÂÇÅÀ¡¢10ÅðÎÝ¡Ê9·î7Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡²øÊª¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤³¤½¡Ö»°¿¶¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤Î°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î°Ê¹ß¡¢ÂÇÎ¨¤â¹â¿å½à¤ò¥¡¼¥×¡£ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¡¢3´§²¦¤¹¤é»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢MVP¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¡£
¡¡ÆÃÂçÃÆ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢ÂÖÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÊÒ¼ê¤Ç¤âÍýÉÔ¿Ô¤ÊÈôµ÷Î¥¡£Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶²ÉÝ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£7·î24Æü¤Îµå±ãÂè2Àï¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î±¦Íã¥¦¥¤¥ó¥°ÀÊ¤ØÄ¶ÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¡£¡Ö¤«¤Ê¤êÈô¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¿¨¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÃÆ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¢Á³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¼Â²È¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Þ¤ÇÌó5¥¥í¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡È¸×¤Î¿½¤·»Ò¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤À¡£