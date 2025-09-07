¡ÚÌÔ¸×VÁª¼ê¥Õ¥¡¥¤¥ë£¿¹²¼¡Û¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¡¡Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Î¼ã¤¸×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿
¡¡¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡½ÃæÂç¡½22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë¡£2000Ç¯8·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£125»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.269¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢80ÂÇÅÀ¡¢5ÅðÎÝ¡Ê9·î7Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡ÌÔ¸×¤Î¸Ø¤ë¡Ö¥É¥é1Ãæ¼´¥È¥ê¥ª¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯¡£°ÂÄê´¶¤Ë¤âËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç·ÁÀª¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤ë¡È°Õ³°À¡É¤âÉð´ï¡£¤µ¤Ê¤¬¤é1ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇÀþ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤À¡£
¡¡6·î7Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î0-2¤Î6²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£5²ó¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜ¾ë¤«¤é¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØµÕÅ¾3¥é¥ó¡£ÆñÅ¨¤«¤é¤Îµ¯»à²óÀ¸¤Î·è¾¡ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡1³ØÇ¯²¼¤ÎÉÙÅÄ¤ÏÄïÊ¬·ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ª¡©¤Ç¸ø»ä¤È¤â¤ËÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î·ÀÌó¤òËº¤ì¤¿¿¹²¼¤¬¡¢ÉÙÅÄ¤Î²È¤ËÉ÷Ï¤¤ò¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£ÌÀ¤ë¤¯¶þÂ÷¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
