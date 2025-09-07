渡辺謙、『べらぼう』クランクアップコメント到着 田沼意次役は「“見えない抑圧感”みたいなものは常にありました」
横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）より、第34回（9月7日放送）が出演最後の回となった、田沼意次を演じる渡辺謙のクランクアップコメントが到着した。
【写真】クランクアップを迎えた渡辺謙 横浜流星との2ショットも！
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。脚本は森下佳子。
渡辺が演じる田沼意次は、自らの才能と実行力で、足軽出身の出自から遠江相良藩（いまの静岡県牧之原市）の5万7000石の大名に昇りつめた人物。米による幕府の財政運営に限界をおぼえ、金を動かしてこそ“経済がまわる”商業重視の政策に方針を大転換。商人を中心に江戸は好景気に沸いた。また印旛沼の干拓、蝦夷地の開発を進めたほか、優秀な人材を幕政に積極的に登用し、“新しい日本”を創り始めるが…。
第34回 「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」（9月7日放送予定）では、老中首座に抜てきされた定信（井上祐貴）は質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。そんな中、蔦重（横浜）は狂歌師たちに、豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかける。しかし、そこに現れた南畝（桐谷健太）は筆を折ると宣言。南畝は定信を皮肉った狂歌を創作した疑いで処罰の危機にあった。意次（渡辺）が作った世の空気が定信の政によって一変する中、蔦重は世の流れにあらがうため、ある決意をもって意次の屋敷を訪れる。
渡辺はクランクアップ直後の感想を「江戸城からの開放です。裃（かみしも）からの解放でもありますね（笑）」と語った。
蔦重（横浜流星）の決断を受け入れるシーンには「最後にようやくお互いが同じような境遇で『成り上がり者だよね』ということを共有し合うシーンでした。蔦重と意次は、ある種の敵対関係というところもあったので、その辺の兼ね合いの難しさみたいなものを感じながらやっていました」と振り返った。
意次の役どころについては「“見えない抑圧感”みたいなものは常にありました。上からも下からも、その抑圧感みたいなものを一身に受けながら、必死で何かを模索し続けるという役でした」と渡辺。
演じる上で印象的なシーンについては「前半で言うと武元（石坂浩二）との茶室のシーンですね。ようやく2人の関係が氷解していくという中で、非常に緊迫感もあり、ミステリー感もあり、非常に長かったですが、やりがいのあるシーンでした。中盤以降は、家治（眞島秀和）とのシーンかな。非常に厚い信頼を受けながら、でも家治自身が抱えている悩みを意次は解決できない。そのジレンマみたいなものもありましたし、家治自身が追い込まれていく時に、会うこともかなわなくなってしまうという中で、それを想定しながら、それまで家治とのシーンを積み上げていったので、意次にとっての家治というのは非常に大きなポジションでした」と語った。
最後に視聴者に向け、「これからもハラハラドキドキ、蔦重もそうだし、世の中的にも波乱万丈な時代がやってくるので、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。ご愛顧よろしくお願いします」とメッセージを寄せた。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
【写真】クランクアップを迎えた渡辺謙 横浜流星との2ショットも！
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。脚本は森下佳子。
渡辺が演じる田沼意次は、自らの才能と実行力で、足軽出身の出自から遠江相良藩（いまの静岡県牧之原市）の5万7000石の大名に昇りつめた人物。米による幕府の財政運営に限界をおぼえ、金を動かしてこそ“経済がまわる”商業重視の政策に方針を大転換。商人を中心に江戸は好景気に沸いた。また印旛沼の干拓、蝦夷地の開発を進めたほか、優秀な人材を幕政に積極的に登用し、“新しい日本”を創り始めるが…。
渡辺はクランクアップ直後の感想を「江戸城からの開放です。裃（かみしも）からの解放でもありますね（笑）」と語った。
蔦重（横浜流星）の決断を受け入れるシーンには「最後にようやくお互いが同じような境遇で『成り上がり者だよね』ということを共有し合うシーンでした。蔦重と意次は、ある種の敵対関係というところもあったので、その辺の兼ね合いの難しさみたいなものを感じながらやっていました」と振り返った。
意次の役どころについては「“見えない抑圧感”みたいなものは常にありました。上からも下からも、その抑圧感みたいなものを一身に受けながら、必死で何かを模索し続けるという役でした」と渡辺。
演じる上で印象的なシーンについては「前半で言うと武元（石坂浩二）との茶室のシーンですね。ようやく2人の関係が氷解していくという中で、非常に緊迫感もあり、ミステリー感もあり、非常に長かったですが、やりがいのあるシーンでした。中盤以降は、家治（眞島秀和）とのシーンかな。非常に厚い信頼を受けながら、でも家治自身が抱えている悩みを意次は解決できない。そのジレンマみたいなものもありましたし、家治自身が追い込まれていく時に、会うこともかなわなくなってしまうという中で、それを想定しながら、それまで家治とのシーンを積み上げていったので、意次にとっての家治というのは非常に大きなポジションでした」と語った。
最後に視聴者に向け、「これからもハラハラドキドキ、蔦重もそうだし、世の中的にも波乱万丈な時代がやってくるので、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。ご愛顧よろしくお願いします」とメッセージを寄せた。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。