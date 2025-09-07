¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥é¥¹¥È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¡ÈÄÕ½Å¡É²£ÉÍÎ®À±¤Ï½ñ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤¤Ë¤¢¤é¤¬¤¦¡ª
¡¡²£ÉÍÎ®À±¼ç±é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÆüÍË20»þ¤Û¤«¡Ë¤è¤ê¡¢ËÜºîºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÂè3ÃÆ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¡·Ý¿Í¡¦À¼Í¥¡¦Ê¸²½¿Í¡Ä¹ë²Ú¤¹¤®¤ë´é¤Ö¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÊ¨Æ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò¡£
¡¡ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬ËëÉÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¡£À¤¤Ë¤¤¤¦¡È´²À¯¤Î²þ³×¡É¡£·ðÌóÎá¤ä½ÐÈÇÅýÀ©¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î³Ú¤·¤ß¤äÊ¸²½¤Þ¤Ç¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡È¿è¤Ç¡¢¼«Í³¤ÊÌ¤Íè¡É¤ò¸«¿ø¤¨¡¢½ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤ëÄÕ½Å¡½¤½¤Î»Ñ¤¬º£²ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÃæ¡¢1¿Í²¿¤«¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¡¢¤É¤³¤«¤Ï¤«¤Ê¤¯¤âÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÄÕ½Å¤Î»Ñ¡£¸«¿ø¤¨¤ëÀè¤Ï¡¢À¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£»¨Æ§¤ËÊ¶¤ì¤Ê¤¬¤é¤âºÝÎ©¤ÄÂ¸ºß´¶¤È¡¢¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤½¤ÎÁÛÁü¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ÏÂè°ìÃÆ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼Ì¿¿²È¡¦º£Â¼·½Í¤¤¬Ã´Åö¡£²£ÉÍÎ®À±¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿°ì½Ö¤Ï¡¢·²½°¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦²ÃÆ£½¨¹¬¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¤òºÌ¤ëÎÏ¶¯¤¤¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡º£Â¼¤Ï¡Ö½ªËö¤Ë¸þ¤«¤¦ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÑ³¤µ¤¬1Ç¯°Ê¾åÄÕ²°½Å»°Ïº¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¿²£ÉÍÎ®À±¤Î´¶¾ð¤È¶¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢²ÃÆ£¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆÈÎ©°ÊÍè¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÎÏ¤¬·ë½¸¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
