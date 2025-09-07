º£¤À¡ª ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Àーー¥Ã¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡ÛÂç¿Í¤¬Â¨¤³¤Ê¤ì¤ë♡¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¡×
Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¤º¤Ð¤ê¡È·Ú¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¡É¡£¥ì¥¤¥äー¿Íµ¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢»þÂå¤äµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ü¥Ö¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¯¿·Á¯¤µ¤â¤¢¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ä¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½Å¤á¤Î¼Á´¶¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¡£¥Ü¥Ö¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¹¥¤ß¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥¹¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ß¥Ë¥Ü¥Ö
¼«¿È¤â¤¯¤»ÌÓ¤À¤È¤¤¤¦¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@amimotoki¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢ÆÀ°Õ¤Î¤¯¤»ÌÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¤³¤Á¤é¡£¤¢¤´²¼¤Þ¤ÇÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¤Ï¼ó¤Þ¤ï¤ê¤¬Ïª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ë·Ú¤¯¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½Å¤ß¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ï½½Ê¬¡£¥ì¥¤¥äー¤ÎÆ°¤¤È¼«Á³¤Ë¥Ï¥Í¤ëÌÓÀè¤¬¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2way»ÅÍÍ¤Î¤¯¤Ó¤ì¥Ü¥Ö
¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@kitadani_koujiro¤µ¤ó¤¬¡Ö½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤ª¤í¤·¤â·ë¤Ó¤â½ÐÍè¤ëÄ¹¤µ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Äã¤á¤Ë¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ü¥Ö¡£ÌÓÀè¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¯¤Ó¤ì¤¿½÷À¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡¢²ÆÆü¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤â¤è¤·¡¢¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Íø¤¯¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
»þÃ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¥Ñー¥Þ¤ËÍê¤Ã¤Æ
SNS¤Î¸¡º÷Íó¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¥äー°Ê¾å¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ñー¥Þ¡×¤âÁÀ¤¤ÌÜ¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@hanae.yamaguchi¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈ¾³é¤¤Î¾õÂÖ¤Ç¥àー¥¹¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¼«Á³´¥Áç¤µ¤»¤ì¤Ð¥ª¥Ã¥±ー¡×¤È¤¤¤¦¡¢´ÊÃ±¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç»Å¾å¤¬¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Ñー¥Þ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¥¨¥¢¥êー¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¤Æ°¤¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÇòÈ±¤Ü¤«¤·¤È¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
ÆâÂ¦¤Ø¼ý¤Þ¤ë´Ý¤ß¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë
É½»²Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç40¡¦50Âå¤Î¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¤¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë@ofuke_akifumi¤µ¤ó¤¬¡Ö¸ª¤ÇÄ·¤Í¤ä¤¹¤¤Êý¤ä¤¢¤Þ¤êÃ»¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÊýÉ¬¸«¡×¤È´«¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ö¥ì¥¤¥äー¡£Á°²¼¤¬¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ï¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¡£½Å¤ß¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ä¡¢Ã»¤¤¥ì¥ó¥°¥¹¤Ç¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
writer¡§Nae.S