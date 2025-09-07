バレーボール世界選手権・女子3位決定戦

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われた。世界ランキング5位の日本は、同2位のブラジルと対戦。2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）のフルセットで敗れ、世界バレー15年ぶりのメダル獲得はならなかった。第4セットには、フェルハト・アクバシュ監督が猛抗議する微妙判定があった。

第4セット、24-23と日本がセットポイントを迎えた場面。ブラジルのオーバーネットで、日本の得点となったかに思われた。ブラジル側がチャレンジ。これが成功し、ポイント無効で再開かと思われたが、ブラジルにポイントが入り24-24になった。

アクバシュ監督は納得いかない様子で猛抗議するも、認められなかった。それでも日本はこのセットを取り切った。しかし第5セットの大接戦で最後は敗れ、4位となった。

ネット上のファンも困惑。「なんでブラジルに得点入んの？」「ノーカウントでしょ」「まだ理解できてない」「日本側がオーバーネットの反則をしたに切り替えて取られた感じかな」などと騒然となっていた。

前日のトルコ戦に1-3で敗れ、47年ぶりの決勝進出を逃していた日本。銅メダルだった2010年以来となる世界選手権の表彰台を目指したが、及ばなかった。ブラジルとの対戦成績はこれで46勝98敗。昨年6月にネーションズリーグ準決勝でフルセットの末に勝利しているが、その後は4連敗となった。



（THE ANSWER編集部）