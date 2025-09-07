浦和MF中島翔哉が川崎戦でゴール

浦和レッズのMF中島翔哉が、2試合連続の芸術的なゴールを見せつけた。

9月7日のルヴァン杯の準々決勝第2戦で川崎フロンターレと対戦し、直接フリーキックを決めた。

2戦合計2-3とビハインドの後半45分、中島は中央やや右サイド25メートル弱の位置から右足でニアサイドの上を狙うと、クロスバーに当たったボールはゴール内に弾んでチームを救う同点ゴールになった。

SNS上でファンからは「えぐすぎる」「すご」「これセーブできるキーパーいない」「どうやったらこんな曲がって落ちるんだよ」「美しい以外の言葉が見つからん」「これぞ10番」「超絶すぎ」「スーペルゴラッソ！」「やばー！」「すげぇ」「鳥肌立った」「さすがに声出た」とコメントが寄せられている。

3日の第1戦では、自陣からDF関根貴大が背後のスペースに送り込んだロングフィードに背走し、ジャンプして右足を伸ばしたトラップからGKの上を抜くシュートを決めていた。

今季の公式戦3ゴール目となった中島だが、そのゴールは全て川崎戦のもの。5月のリーグ戦、ルヴァン杯の2試合と川崎戦3試合連続でのゴールで、キラーぶりを見せつけた。（FOOTBALL ZONE編集部）