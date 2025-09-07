¡ÚÌÔ¸×VÁª¼ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¢ÃæÌî¡Û¤Ä¤Ê¤®¤â½ÐÎÝ¤â¤ªÇ¤¤»¤¢¤ì¡¡¥É¥é1·³ÃÄ¤ÎÃæ¤Çµ±¤¯6°ÌÆþÃÄ¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹
¡¡ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê29¡¢ÆüÂç»³·Á¡½ÅìËÌÊ¡»ãÂç¡½»°É©¼«Æ°¼Ö²¬ºê¡½20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¡Ë¡£1996Ç¯6·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³·Á¸©½Ð¿È¡£125»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.290¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢26ÂÇÅÀ¡¢19ÅðÎÝ¡Ê9·î7Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥À¥ó¥È¥Ä¤Î41µ¾ÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÎ¨¤â¼ó°ÌÂÇ¼Ô·÷Æâ¡£¶áËÜ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤â¡ÖÂè2¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¾å°ÌÂÇÀþ¤ÇÍ£°ì¤Î²¼°Ì»ØÌ¾¤Ç¶áÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÎºÇ¹â·æºî¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡7Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡£Ã¯¤«°ì¿Í¤¬ÇØÉé¤¤¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¥Ê¥¤¥ó¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ï¥¥Ï¥Åú¤¨¤ë¹¥ÀÄÇ¯¡£½÷À¿Íµ¤¤â¹â¤¤¤¬¡¢ºòÇ¯·ëº§¤·¤¿°¦ºÊ¤Î¿©»öÌÌ¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤À¡£